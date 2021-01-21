شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر بهدفين وفاز بالثلاثة.. الأهلي يكرر السيناريو للمرة الرابعة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، بعد سيناريو مثير ومجنون في مباراته أمام المقاولون العرب، ولقاء الجولة التاسعة الذي جمع الطرفين مساء اليوم الخميس، بملعب السلام وي الأهلي.

الأهلي تأخر بهدفين نظيفين في الشوط الأول وسط أداء مخيب، قبل أن يقلب الطاولة على ذئاب الجبل بالثلاثة ويمطر شباك المقاولون بأهداف حملت توقيع كا من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحد مجدي أفشة، محولاً تأخره لإنتصار ثمين.

ولم تكن هي المرة الأولى التي يتمكن خلالها الأهلي من تحويل تأخره بهدفين إلى انتصار بالثلاثة.

أشهر 4 "ريمونتادا" في تاريخ الأهلي

الأهلي تأخر أمام المصري البورسعيدي بنهائي كأس مصر عام 1954 بهدفين عن طريق نجمه محمد جودة، إلا أن الطوفان الأحمر كان حاضراً بثلاثية منحته اللقب عن جدارة.

الجولة الأخيرة للدوري الممتاز موسم 1978-1979، شهدت على تأخر الألي بثنائية نظيفة في مواجهة ألعاب دمنهور بواسطة صفاء رجب، إلا أن المارد قلب الطاولة على أبناء البحيرة بالثلاثية عن طريق هدفين لمحمود الخطيب وهدف لجمال عبدالحميد.

وفي الألفية الحالية وبالتحديد في الدور الأول للدوري موسم 2004-2005 فاجأ الاتحاد السكندري الجميع بملعب الكلية الحربية وتقدم على الأهلي بهدفين، قبل أن يحقق أبناء التتش ريمونتادا تاريخية وينتصر بثلاثية سجلها كل من ماكي وكاستيللو وعماد متعب.

ويُدون الأهلي حلقة جديدة من مسلسل "ريمونتادا" تحويل التأخر بثنائية إلى فوز بثلاثية في مواجهة المقاولون مساء اليوم الخميس بالجولة التاسعة للدوري الممتاز على حساب المقاولون العرب.