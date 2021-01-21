شكرا لقرائتكم خبر عن «كيريوس»: «ديوكوفيتش» لن يكون الأفضل فى التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الأسترالى نيك كيريوس هجومه على بطل العالم الصربى، نوفاك ديوكوفيتش، حيث شدد على أنه لا يستحق أن يلقب بالأفضل فى التاريخ. فبعد أيام قليلة من وصفه ديكوفيتش بـ«الأحمق»، عاد كيريوس ليؤكد أن ديكوفيتش ليس الأفضل فى التاريخ. وأكد كيريوس، فى مقابلة أجريت معه، أنه لا يمكن أن يعتبر ديوكوفيتش الأفضل، لأنه لم يتمكن من الفوز عليه، وقال: «بغض النظر عن عدد الألقاب الكبرى التى فاز بها نوفاك، فلن يكون الأفضل بالنسبة لى على الإطلاق». وتابع: «لقد لعبت ضده مرتين، ولم يتمكن من هزيمتى، لذلك هو ليس الأفضل على الإطلاق». وكان كيريوس، صاحب الـ25 عاما، قد تمكن من هزيمة ديوكوفيتش فى موسم 2017، فى بطولتى أكابولكو وإنديان ويلز خلال أسبوعين.

على جانب آخر، قال دانييل بالبيردو، مدرب التنس، إنه يجب أن يحصل اللاعبون المعزولون فى غرف فنادقهم لمدة 14 يوما، قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، على معاملة تفضيلية من المنظمين، مثل اختيار مواعيد المران وإقامة مبارياتهم فى توقيتات أقل حرارة على مدار اليوم. ويُحتجز ما يزيد على 70 لاعبا وأفراد طواقمهم التدريبية فى غرفهم لمدة 14 يوما، ولا يستطيعون التدريب من أجل بطولة أستراليا فى الفترة من 8-21 فبراير، بعد اكتشاف حالات إيجابية لفيروس كورونا بين ركاب رحلات الطيران العارض التى استقلوها لأستراليا. وفى الوقت الذى يكتفى فيه اللاعبون المعرضون للحجر الصحى المشدد بضرب الكرات فى غرف فنادقهم، يستطيع الآخرون قضاء فترة تصل إلى 5 ساعات يوميا للمران فى الملاعب. وقال بالبيردو، الذى يتولى تدريب ستانيسلاس فافرينكا، الفائز بـ3 ألقاب فى البطولات الأربع الكبرى، إنه يجب على المنظمين محاولة تعديل الأمور لتصبح أكثر عدلا. وأضاف «أى شىء يمكن فعله حتى تصبح الأمور أكثر عدلا بالنسبة لهم، ولن نصل أبدا إلى العدل الكامل». وتابع «عند خروجهم من الحجر الصحى، سيتبقى أمامهم يوم واحد أو يومان بحد أقصى قبل دخول الملعب لخوض أول مباراة». وأردف: «لذا فأى أيام إضافية يمكنهم الحصول عليها أو أى معاملة تفضيلية فيما يتعلق بجدول المنافسات، أعتقد أنها ستكون عادلة، وأتمنى أن يشعر كل الآخرين فى اللعبة بنفس هذه المشاعر».

وسبق للمدرب البالغ عمره 34 عاما العمل مع العديد من الأسماء البارزة فى التنس، مثل آندى موراى وخوان مارتن ديل بوترو، كما أنه يمثل المدربين فى مجلس اتحاد اللاعبين المحترفين. واقترح بالبيردو على الاتحاد الأسترالى بعض الأمور لمنح اللاعبين المعزولين معاملة تفضيلية. وقال المدرب عبر تطبيق زوم «جدول المران، والحصول على فترات أطول للتدريب، ومعاملة تفضيلية عندما يتعلق الأمر بتوقيت المران والحصول على المزيد من الوقت فى الملعب». وختم «جدول المباريات وعدم اللعب فى توقيت مشمس خلال اليوم، ويمكنهم اللعب عندما تهدأ الأمور قليلا ويمكنهم بدء مسيرتهم فى البطولة بشكل متأخر بحيث تكون البداية بعد يوم واحد أو يومين من انطلاق المسابقة لو كان ذلك ممكنا».