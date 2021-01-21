شكرا لقرائتكم خبر عن «تشيلسى» يجهز ضربة مدوية لـ«لامبارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا أثليتيك» عن استقرار نادى تشيلسى، برئاسة إبراموفيتش، على البديل المناسب لخلافة فرانك لامبارد فى تدريب الفريق الأول، بعد الخسارة القاسية أمام ليستر سيتى فى البريميرليج.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة تشيلسى ستتخذ قرار الإطاحة بفرانك لامبارد من تدريب البلوز بعد الخسارة أمام ليستر سيتى.

وسقط تشيلسى فى فخ الهزيمة أمام ليستر سيتى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الـ18 من البريميرليج.

وبحسب الصحيفة، فإن نادى تشيلسى استقر على بدء المفاوضات مع رالف هازنهوتل، المدير الفنى الحالى لفريق ساوثهامبتون، وأضافت الصحيفة أن إبراموفيتش مالك تشيلسى معجب بمدرب ساوثهامبتون بشدة، حيث يجد أنه الأنسب فى الوقت الحالى، خاصة أنه يعرف الدورى الإنجليزى جيدًا ويمكنه التأقلم بشكل سريع مع البلوز.

كما أكدت الصحيفة أن مدرب ساوثهامبتون الحالى دائمًا ما يرغب فى الاعتماد على اللاعبين الشباب بجانب اللاعبين الأساسيين لصنع هوية الفريق، وهو ما سيتم توفيره له خلال الفترة المقبلة إذا رغب فى تولى المهام التدريبية للبلوز.

فرانك لامبارد - صورة أرشيفية

من جهته، تحدث لامبارد لشبكة «سكاى سبورتس» بعد المباراة عن مستقبله مع الفريق، وقال: «القرار ليس قرارى، لا أستطيع الإجابة، هذا شىء سيظل موجودًا دائمًا (يقصد التوقعات برحيله) هناك بعض الأشياء تكون خارجة عن إرادتك، الأشياء التى تكون قادرًا على التحكم بها تقدم بها كل ما لديك».

وأضاف فرانك: «التوقعات دائما تكون عالية، سواء كانت صحيحة أم لا. أعرف أن الفريق فى وضع مختلف، لكن إذا نظرت للفريق ومتوسط أعماره ستجد أنه فريق جديد، وسأواصل الحديث عن التحول الذى يمر به الفريق، لكن حينما تلعب بهذه الطريقة يكون من الطبيعى أن يطرح الناس العديد من الأسئلة». وواصل مدرب البلوز: «يجب أن نكون أفضل من ذلك. لدينا 5 هزائم من 8 مباريات، ولا يجب أن نكون فى هذا الموقف. الأمر يحتاج الكثير من الشخصية للعودة».

كما تحدث عن مباراة ليستر وقال: «فى الشوط الأول افتقدنا الشراسة الهجومية، فى بعض الأحيان يتعلق ذلك بالحالة السيئة، ولكن هناك لحظات يتعين علينا أن نبحث فيها عن خلق الدافع». واختتم تصريحاته: «الكثير من لاعبينا لم يركضوا كثيرًا ولم يقوموا بتغطية المساحات». وتراجع ترتيب تشيلسى للمركز الثامن برصيد 29 نقطة.