شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد موعد لقاء الأهلي والمريخ الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني، في افتتاح مجموعات دوري أبطال أفريقيا، لمشاركة الأول في كأس العالم للأندية بقطر. ويشارك الأهلي في مونديال الأندية، المقرر إقامته في الفترة ما بين 4 إلى 10 فبراير 2021 في قطر، بعد تتويجه بالنسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا على حساب مواطنه الزمالك.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة يوم 16 فبراير المقبل، بدلا من 12 أو 13 من نفس الشهر. وتضم المجموعة الأولى بجانب الأهلي والمريخ السوداني، كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.