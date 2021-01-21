شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة اسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان المقررة إقامتها بعد غد السبت بالدوري الممتاز.

وأكد أسامة أن المسحة جاءت سلبية لجميع اللاعبين.

ويحتل الزمالك قمة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.