شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة تنطلق الجمعة في «بدع العشوش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح الجمعة بمنطقة بدع العشوش، بطولة «تحديات الزاجل» وهي النسخة الثانية من بطولات الصيد بالصقور، التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، بالشراكة مع عدد من الجهات، وتستمر حتى 15 فبراير المقبل، وسوف يتم بث منافسات البطولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي التابعة لنادي تراث الإمارات في عدة حلقات.

ويشارك في البطولة 80 متسابقاً تم توزيعهم بالقرعة على أربع مجموعات، حيث تجري منافسات كل مجموعة يوم الجمعة من كل أسبوع.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيمة للفائزين مقدمة من الجهات الداعمة، وعلى رأسها مجموعة بن عزيز، شركة تمرير، فريق عونك يا وطن التطوعي، وشركة Spark Ideas Advertising.

وقال مسلم العامري الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن تنظيم البطولة يأتي في إطار اهتمام نادي تراث الإمارات بالحفاظ على الموروث الشعبي والتراث العريق للدولة وتعريف الأجيال به، خاصة أن رياضة الصيد بالصقور تعد إرثاً تراثياً وهواية محببة تتناقلها الأجيال.

وأضاف العامري جاءت بطولة «تحدي تلقيف» للصقارة التي نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث العام الماضي، لتترجم هذا الاهتمام، حيث شهدت البطولة منافسة قوية بين المتسابقين، في حين أن النسخة الثانية من البطولة يتوقع لها أن تشهد منافسة أكبر في تحديات تحسمها سرعة اقتناص الصقور لأهداف حية، هي الحمام الزاجل المعروف بمهارته في الهرب وسرعته الشديدة.