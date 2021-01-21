الأهلي يكشر عن أنيابه ضد المقاولون.. حول الهزيمة لتقدم.. بقدم أفشة ومحمد شريف وطاهر

الشارقة - اميمة ياسر - سجل محمد أفشة في الدقيقة 81 بصاروخية تسكن شباك المقاولون العرب، وكان محمد شريف لاعب الأهلي سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 2 / 2.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المقاولون العرب اليوم الخميس في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل المارد الأحمر اليوم كالتالي :

حارس المرمى: علي لطفي.

وفي خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

وفي الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة.

وفي خط الهجوم الثلاثي: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - والتر بواليا.

فيما جاءت دكة البدلاء اليوم على النحو التالي:

مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - مروان محسن - محمد شريف - عمرو السولية - صلاح محسن - سعد سمير - طاهر محمد طاهر، فيما تم استبعاد بدر بانون وحمزة علاء من قائمة المباراة.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس المرمى: حسن شاهين

وفي خط الدفاع: أمير عابد- محمد سمير- فاروقا نور الدين- حسن الشامي.

وفي خط الوسط: وسيم نغموشي- محمد مجلي- باسم علي- محمد حمدي زكي- أحمد داوودا.

وأخيرًا في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما جاءت قائمة البدلاء كالتالي: محمود أبو السعود- خالد الحسيني- فادي نجاح- يوسف الجوهري- كريم مصطفى- عبدالرحمن خالد «جبنة»- أحمد شكري- لويس إدوارد- هيثم الجويني.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري برصيد 17 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.