الزمالك يعترض على تخفيف عقوبة الشناوي في بيان رسمي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن واقعة تخفيض عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز ، وجاء نص البيان :

تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليا.

ونطالب اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها.

وسبق أن أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك،صباح اليوم عن صدور بيان رسمي من إدارة النادي فى وقت لاحق تعليقا علي قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز.

وقال عصام سالم في تصريحات لبرنامج بي أون تايم على قناة أون تايم سبورت، إن إدارة الزمالك لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من اتحاد الكرة ومجاملة الأندية الأخرى، مؤكدا أن هناك 18 ناديا يمثلون الدورى ولابد من التعامل بعدل وشفافية وتطبيق اللوائح كاملة على كل الأندية.

كما أكد عصام سالم، أن إدارة الزمالك قررت إغلاق ملف الصفقات الشتوية وعدم التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية نظرا لاقتناع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بالقائمة الموجودة وعدم وجود نية لضم عناصر أخرى خلال الفترة الحالية.

وكان اليوم السابع قد أشار إلى إغلاق مسئولو نادي الزمالك ملف تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تمسك البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني بالفريق بعدم ضم لاعبين جدد في ظل عدم وجود لاعبين مميزين في الدورى المصري بخلاف عدم وجود مكان في قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق.

وأكد باتشيكو لإدارة الزمالك أن الفريق يضم افضل العناصر في الدورى المصري ولا يوجد عناصر في فرق خارجية يمكن الاستعانة بها وتحدث الفارق عن المتواجدين في الفريق حاليا.

ورفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحيل احمد عيد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأبلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء علي سبيل الإعارة او البيع.