بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × المقاولون العرب

الشارقة - اميمة ياسر - كنب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره المقاولون العرب، في الخامسة، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الأهلي والسلام، فى الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 17 نقطة، متأخرا عن الزمالك المتصدر بفارق نقطتين، فيما يأتي المقاولون في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به المقاولون العرب.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات.

الهجوم: والتر بواليا ومحمود كهربا.

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