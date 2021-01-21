شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز | الأهلي (0-0) المقاولون العرب (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، اليوم الخميس، على ملعب ستاد WE السلام في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل يضم:
علي لطفي، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا، والتر بواليا
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:
حسن شاهين، أمير عابد، حسن الشامي، فاروق نور الدين، محمد سمير، محمد مجلي، باسم علي، محمد حمدي زكي، وسيم نغموشي، أحمد داودا، سيف الجزيري
أبرز أحداث المباراة
انطلاق المباراة
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الوضع في مصر
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اصابات
158,963
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تعافي
124,605
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وفيات
8,747