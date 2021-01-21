شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز | الأهلي (0-0) المقاولون العرب (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، اليوم الخميس، على ملعب ستاد WE السلام في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل يضم:

علي لطفي، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا، والتر بواليا

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

حسن شاهين، أمير عابد، حسن الشامي، فاروق نور الدين، محمد سمير، محمد مجلي، باسم علي، محمد حمدي زكي، وسيم نغموشي، أحمد داودا، سيف الجزيري

أبرز أحداث المباراة

انطلاق المباراة