شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يعلن تشكل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد الأهلي we بالسلام في إطار منافسات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى على لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- محمود كهربا .

خط الهجوم: والتر بواليا.

على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ـ حمزة علاء- طاهر محمد طاهر ـ سعد سمير ـ صلاح محسن ـ عمرو السولية- محمد شريف- مروان محسن- أحمد رمضان بيكهام