شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانًا غامضًا ومقتضبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الزمالك بيانًا مقتضبًا وغامضًا لم يتجاوز الـ 3 أسطر.
وقال الزمالك في بيانه: «تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليًا».
وأضاف: «نطالب اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها».
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