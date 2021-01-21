شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانًا غامضًا ومقتضبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الزمالك بيانًا مقتضبًا وغامضًا لم يتجاوز الـ 3 أسطر.

وقال الزمالك في بيانه: «تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليًا».

وأضاف: «نطالب اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها».