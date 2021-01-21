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الزمالك يصدر بيانًا غامضًا ومقتضبًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الزمالك بيانًا مقتضبًا وغامضًا لم يتجاوز الـ 3 أسطر.

وقال الزمالك في بيانه: «تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليًا».

وأضاف: «نطالب اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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