شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد يكشف سر خروجه من فقاعة الفراعنة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم المقامة حالياً بالقاهرة، أن سبب خروجه من الفقاعة الطبية المخصصة للاعبى المنتخب الوطنى المشاركين في كأس العالم المقام حاليًا بالقاهرة ترجع لعدد من الأسباب أهمها التزاماته كرئيس للجنة المنظمة وضرورة الالتقاء بالعديد من الوزراء المعنيين المشاركين في هذا الحدث، بالإضافة لضرورة الاجتماع بالعديد من المسؤولين من خارج الفقاعة.

وعن حظوظ المنتخب الوطني، أكد المهندس هشام نصر، خلال تصريحاته الخاصة، اليوم الخميس، أن المنتخب يؤدى بصورة طيبة وقدم أداء راقيًا والفوز بالأمس أمام الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 بداية جيدة في الدور التالى وتقربنا من تخطى عقبة هذا الدور، مضيفًا: «إن شاء الله الفراعنة قادرون على تخطي كل الصعاب والرد داخل الملعب بقوة والفرص قائمة لعبور الدور الثانى والاقتراب نحو المنافسة على اللقب».

وأشاد المهندس هشام نصر بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة والدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكافة الوزراء المعنيين وجميع أفراد اللجنة المنظمة بالكامل.

وتابع: «الكل يبذل أقصى ما في وسعة من أجل إنجاح البطولة التي يراقبها العالم في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها الكرة الأرضية منذ انشار فيروس كورونا ولكن جاء قرار الدولة المصرية بتنظيم كأس العالم كتحد جديد وتأكيد على ان مصر قادرة بقوة على تنظيم أهم وأكبر الأحداث رغم كل الصعوبات، وإن شاء الله تخرج البطولة بصورة مميزة».