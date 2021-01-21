شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2002 يهزم العياط 6-0 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره العياط بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب النادي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الرابعه لدوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك في مباراة اليوم كلا من أحمد عاطف هدفين، ومصطفى خالد هدفين، ومحمد سمير، ومحمد الخضري ليحصد الفريق نقاط اللقاء الثلاثة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الفريق إلى النقطة رقم 10 في صدارة جدول ترتيب الدوري بعدما فاز في ثلات مباريات وتعادل في لقاء.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق الزمالك يتكون من هشام إبراهيم مديرا فنيا وسامي عبدالحليم مدربا، وأحمد جمال مدربا مساعدا، ومحمد عبدالجواد مدربا للحراس، وطه عبدالكريم أخصائي علاج طبيعي، سعيد الطيار إداري الفريق.