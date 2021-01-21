شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثلاثي الزمالك لمنتخب الهوكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت الإدارة الفنية لمنتخب مصر للهوكي ثلاثي الزمالك للانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في الهند.

وأكد حسن موسى، المدير الفني لأسرة هوكي الميدان بنادي الزمالك، أن ثلاثي الزمالك مواليد 2000 صابر أشرف وزياد ياسر وعمر زكي تم استدعاؤهم للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، بعد تألقهم مع الفريق في الفترة الماضية.

وأوضح المدير الفني أن الثلاثي يخوضون في الفترة الحالية تدريبات مكثفة من أجل الوصول إلى أعلى فورمة بدنية وفنية من أجل إحداث الفارق مع المنتخب الوطني.

والجدير بالذكر أن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم للهوكي ستُقام في شهر مارس المقبل، وتنطلق فعاليات كأس العالم في شهر مايو المقبل بدولة الهند.