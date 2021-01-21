شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يترقب قرعة بطولة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إعلان الاتحاد المصري لكرة السلة عن جدول مباريات بطولة السوبر الذي سيشهد منافسة بين 8 فرق على البطولة.

وتأهل الفريق لدوري السوبر بعد فوزه على فريق الزهور في مباراتي الذهاب والعودة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات best of 3 بدوري السوبر .

ويسعى الفريق بقيادة المدير الفني الإسباني أجوستي بوش إلى تصحيح الأخطاء التي ارتبكبها اللاعبين خلال منافسسات الدور التمهيدي وفي بطوالة الكأس.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك يتكون من الإسباني أجوستي بوش مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا.