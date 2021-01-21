3 تغييرات في تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاولون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد استبعاد المدافع المغربي بدر بانون، فيما يبدأ علي لطفي بدلا من محمد الشناوي الموقوف، كما يبدأ والتر بواليا على حساب وليد سليمان الذي أصيب في الجولة الماضية.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات.

الهجوم: والتر بواليا ومحمود كهربا.

البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وعمرو السولية وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.