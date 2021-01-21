لن نقف مكتوفي الأيدي.. بيان ناري من الزمالك بعد تخفيض عقوبة محمد الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليا.

وطالب الزمالك، في بيان، اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها.

يأتي ذلك بعد تخفيض عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز.

وأعلن اتحاد الكرة الأربعاء، عقب اجتماعه تخفيض عقوبة محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي إلى الإيقاف مباراة واحدة بدلا من أربعة.

كما تقرر تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن الشناوي ينبغي عليه "تسديد الغرامة المالية قبل مشاركته في المباريات وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب حاصل على بطاقة".

وكانت لجنة المسابقات أقرت بإيقاف الشناوي أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه الحكم محمد سلامة الذي أدار لقاء الأهلي والبنك الأهلي.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي اعتراضات من قبل لاعبي الأهلي على عدم احتساب هدف سجله أيمن أشرف.

وبذلك يغيب الشناوي عن لقاء الأهلي والمقاولون العرب غدا الخميس فقط ويعود بعدها ضد بيراميدز.