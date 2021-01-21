شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة التاسعة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بإستاد السلام على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول ، حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات ، والتر بواليا ومحمود كهربا.

البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وعمرو السولية وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير، وشهدت المباراة إستبعاد الدولي المغربي بدر بانون.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : حسن شاهين ، أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي ، وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي ، أحمد داوودا وسيف الدين الجزيري

البدلاء: محمود أبو السعود، خالد الحسيني، فادي نجاح، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن خالد "جبنة" أحمد شكري، لويس ادوارد، هيثم الجويني

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرين ومازال لديه لقاء مؤجل.