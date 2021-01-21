شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر عن عقوبة الشناوي : "ازاي حد ياخد 10 سنوات حبس وتخفف إلى 6 شهور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامي سيف زاهر ، قرار اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ، مشيراً إلى أن العقوبة التي أعلنها الاتحاد ضد الشناوي كان مبالغ فيه ولا تستحق ايقاف الاربع مباريات ودون معرفة باللوائح قبل اصدار القرار ، مضيفاً " أزاي حد ياخد 10 سنوات حبس وتخفف إلى 6 شهور"؟

وأكد سيف زاهر خلال استوديو التحليلي لمباراة الاهلي والمقاولون العرب علي قناة أون تايم سبورت ، أنه كان يجب عرض عقوبة الشناوي علي لجنة المسابقات ثم تقوم لجنة التظلمات باعلان القرار النهائي ، مشيراً إلى أنه لا يوجد منظومة واضحة في اتحاد الكرة وماحدث من تغير القرار يحدث احتقان بين جماهير الاهلي والزمالك علي السوشيال ميديا .

وقال سيف زاهر ، أن اتحاد الكرة في مأزق كبير بسبب تخيفض عقوبة الشناوي ، متسائلاً كيف يتخذ اتحاد الكرة قرارات ضد أي لاعب في الفترة المقبلة.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن واقعة تخفيض عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز ، وجاء نص البيان :

تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليا.

ونطالب اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها.