شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 لاعبا في الاتحاد السكندري بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مصدر بنادي الاتحاد السكندري أن نتيجة مسحات لاعبي زعيم الثغر الأخيرة أثبتت إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإصابات الكثيرة قد تكون سببا في تأجيل مباراتهم ضد المقاصة ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المقاصة في تمام الخامسة مساءً من يوم السبت المقبل، وكانت مباراة الاتحاد وإنبي في الجولة الثامنة قد تأجلت إلى الأول من مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق السكندري.

ولم يعلن نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي عن حجم الإصابات التي ضربت صفوفه.

وخسر الاتحاد السكندري في آخر مباراة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة وخسرها الفريق بثنائية دون مقابل.