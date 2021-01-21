شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: مبخافش على الأهلي مع الفرق الكبيرة لأنه عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يخشى على الفريق الأحمر في مواجهة الفرق الكبيرة، ومن بينها المقاولون العرب، الذى يستعد المارد الأحمر لمواجهته بعد قليل بمنافسات الجولة التاسعة للدوري، وقال ميهوب في تصريحات للأستوديو التحليلي بقناة الأهلي: الأهلي نادي عظيم لا تقلق منه مع الفرق الكبيرة، على الرغم من خسارة 4 نقاط أمام دجلة والبنك الأهلي، ومع كامل الاحترام للفريقين، وأتوقع مباراة المقاولون بداية جديدة، والفريق يخلص المباراة من بدري.

أضاف: مش عايز استحواذ، عماد النحاس لديه فكر محترم جداً، ولكن ليس لديه جماهير تضغط عليه، هو يبحث عن كيف يفوز بالمباراة فقط، ولكن الأهلي يبحث عن نتيجة وأداء مقنع للجماهير.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المقاولون العرب اليوم الخميس في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات.

الهجوم: والتر بواليا ومحمود كهربا.

البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وعمرو السولية وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير، واستبعاد بدر بانون .

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرين ومازال لديه لقاء مؤجل.