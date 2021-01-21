شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إصابة ابو طالب العيسوى بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت إصابة ابو طالب العيسوى المدير الفني الأسبق للإسماعيلي بفيروس كورونا ليقرر الطبيب عزله بعد أن خضع لمسحة طبية وأظهرت العينة ايجابية مسحته التى تستوجب عزله وخضوعه لبرتوكول طبى .

أعلن مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تعيين أحمد العجوز مديراً فنياً للدراويش بشكل مؤقت فى مباراة غزل المحلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت المقبل بعد إصابة خالد القماش بكورونا ، وتقرر أن يساعد العجوز المدرب أحمد فوزى فى مواجهة الفلاحين بعد تأكد إصابة عطية صابر المدرب العام بفيروس كورونا .

فيما أعلن علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلي سلبية مسحة كورونا لجميع لاعبى الدراويش قبل مواجهة غزل المحلة بما فى ذلك الثنائى عمر الوحش ومدحت فقوسة لاعبا الفريق اللذان عانوا من الفيروس اللعين طوال الفترة الماضية.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق ،وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات