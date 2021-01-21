شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الأهلي بمن حضر لكن احنا كورونا تعبتنا وثقتنا ثابتة في النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة عن أهمية مباراة اليوم التى تجمع ذئاب الجبل مع الفريق النادي الأهلي بالدوري العام على استاد الأهلي وي السلام، وقال عادل في تصريحات لقناة الأهلى: الأهلي فريق كبير وله شعبية كبيرة ولو كسبنا يبقى كسبنا الأهلي ولو اتعادلنا يبقى اتعادلنا مع الأهلي، في النهاية نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

أضاف: الأهلي بمن حضر لأنه لديه ذخيرة تستطيع أن تعوض له الغيابات لكن احنا كورونا من أول السنة تعبتنا والفريق كله تقريبا خد كورونا ولكن فترة التعافي تحتاج وقت، وهذا أثر علينا، ونتمنى نقدم نتائج ترضي الجماهير المصرية.

واختتم: خرجنا من أفريقيا بفعل فاعل، وقصة عماد النحاس لا تقبل أي نقاش، وهو من صنع هذا الفريق وحصد المركز الرابع وشارك في أفريقيا وثقتنا فيه لن تتزعزع.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريق الذي سيواجه الأهلي اليوم الخميس في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتشكيل المقاولون مكون من:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي

الوسط: وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي

الهجوم: أحمد داوودا سيف الدين الجزيري

البدلاء: محمود أبو السعود، خالد الحسيني، فادي نجاح، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن خالد "جبنة" أحمد شكري، لويس ادوارد، هيثم الجويني