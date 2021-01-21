شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد يكشف سر خروجه من فقاعة الفراعنة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم المقامة حالياً بالقاهرة أن سبب خروجه من الفقاعة الطبية المخصصة للاعبى المنتخب الوطنى المشاركين في كأس العالم المقام حاليا بالقاهرة ترجع لعدد من الأسباب أهمها التزاماته كرئيس للجنة المنظمة وضرورة الالتقاء بالعديد من الوزراء المعنيين المشاركين في هذا الحدث بالإضافة لضرورة الاجتماع بالعديد من المسئولين من خارج الفقاعة.

وعن حظوظ المنتخب الوطنى أكد المهندس هشام نصر خلال تصريحاته الخاصة اليوم الخميس أن المنتخب يؤدى بصورة طيبة وقدم أداء راقى والفوز بالأمس أمام الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 بداية جيدة في الدور التالى وتقربنا من تخطى عقبة هذا الدور وإن شاء الله الفراعنة قادرون على تخطى كل الصعاب والرد داخل الملعب بقوة والفرص قائمة لعبور الدور الثانى والاقتراب نحو المنافسة على اللقب.

وأشاد المهندس هشام نصر بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة والدعم الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المنظنة للبطولة و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكافة الوزراء المعنيين وجميع افراد اللجنة المنظمة بالكامل الكل يبذل أقصى ما في وسعة من اجل انجاح البطولة التى يراقبها العالم في ظل الظروف الصعبة التى تتعرض لها الكرة الارضية منذ انشار فيروس كورونا ولكن جاء قرار الدولة المصرية بتنظيم كأس العالم تحدى جديد وتأكيد على ان مصر قادرة بقوة على تنظيم اهم واكبر الاحداث رغم كل الصعوبات وان شاء الله تخرج البطولة بصورة مميزة .