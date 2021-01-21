شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل مباراة الاتحاد السكندري والمقاصة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مع المقاصة والمقرر إقامتها في تمام الخامسة مساءً من يوم السبت المقبل، بعد ما أثبتت نتيجة عينة المسحة التي خضع لها لاعبو الاتحاد والجهاز الفني ، وجود 16 حالة إيجابية عبارة عن 4 افراد من الجهاز الفني والإداري ، و12 لاعباً ضمن صفوف الفريق.

وكانت مباراة الاتحاد وإنبي في الجولة الثامنة قد تأجلت إلى الأول من مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق السكندري.