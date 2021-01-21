شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل مباراة الاتحاد السكندري والمقاصة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مع المقاصة والمقرر إقامتها في تمام الخامسة مساءً من يوم السبت المقبل، بعد ما أثبتت نتيجة عينة المسحة التي خضع لها لاعبو الاتحاد والجهاز الفني ، وجود 16 حالة إيجابية عبارة عن 4 افراد من الجهاز الفني والإداري ، و12 لاعباً ضمن صفوف الفريق.
وكانت مباراة الاتحاد وإنبي في الجولة الثامنة قد تأجلت إلى الأول من مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق السكندري.
وأخطرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد-١٩ أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.
وكشف مصدر داخل فريق الاتحاد السكندري ، عن إصابة كل من حسام عاشور ورزاق سيسيه ومحمود رزق وروماريو واحمد راشد واحمد نبيل مانجة فيما سيتم الإعلان عن الـ 6 لاعبين الباقيين بعد قليل ، بالإضافة الي كل من عماد المندوه وحسن مصطفي والمدلك ومحمد الأجنبي عامل غرفة الملابس من الجهاز الفني.
وخسر الاتحاد السكندري في آخر مباراة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة وخسرها الفريق بثنائية دون مقابل.