شكرا لقرائتكم خبر عن "نزلة برد" وراء استبعاد بانون من تشكيل الأهلي أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني للأهلي المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر من تشكيل الأهلي الأساسي في مباراته ضد المقاولون العرب، و التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز، بسبب شكوى اللاعب من نزلة برد حرمته من المشاركة في لقاء ذئاب الجبل.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المقاولون العرب اليوم الخميس في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات، والتر بواليا ومحمود كهربا.

البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وعمرو السولية وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير، واستبعاد بدر بانون .

وأعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريق الذي سيواجه الأهلي اليوم الخميس ويتكون تشكيل المقاولون من: حسن شاهين، أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي، وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي، أحمد داوودا سيف الدين الجزيري.

البدلاء: محمود أبو السعود، خالد الحسيني، فادي نجاح، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن خالد "جبنة" أحمد شكري، لويس ادوارد، هيثم الجويني.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرين ومازال لديه لقاء مؤجل.