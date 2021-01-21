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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند يقاطع السوشيال ميديا أثناء كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر
محمد سند : السوشيال ميديا سلاح ذو حدين
وقال محمد سند فى تصريحات تلفزيونية، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، وقد تسبب بعض المشاكل لمنتخب مصر حال تركيز اللاعبين مع تفاعل الجماهير، مؤكداً أن البطولة تقام بدون حضور جماهيرى، موضحًا أن المنتخب المصرى تركيزه كله على إسعاد مشجعيه ببطولة العالم وتحقيق إنجاز تاريخى.
محمد سند
وأشار محمد سند إلى أن مباراة بيلاروسيا غدا الجمعة، مهمة للغاية، وتحتاج لتركيز شديد من لاعبى منتخب مصر، موضحًا أن الفوز على روسيا بنتيجة 28-23 جاء نتيجة التركيز الشديد والهدوء من جميع لاعبى المنتخب.
محمد سند : الجميع يلعب لصالح الفريق
وأوضح محمد سند أن الجميع يلعب لصالح الفريق وهناك تكاتف من الجميع لإنجاح منتخب مصر، مؤكدًا أن خوضه تجربة الاحتراف حاليًا في صفوف نيم الفرنسي أمر رائع ساهم في منحه الثقة.
محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد
ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي مع منتخبات الاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلاروسيا، إلى جانب منتخبي السويد ومقدونيا الشمالية المتأهلين من مجموعته في الدور الأول.
محمد سند : أشعر بالفخر لإقامة بطولة العالم على أرض مصر
وقال محمد سند :"أشعر بالفخر لإقامة بطولة العالم على أرض مصر، وهذا حلم لأى لاعب"، وأضاف: "المشهد الأصعب في البطولة هو غياب الجمهور، ولكن الجميع يقدر ظروف جائحة فيروس كورونا، ونشكر اللجنة المنظمة والدولة المصرية لظهور البطولة بذلك الشكل المشرف".
وكشف سند "لدى حلم شخصي وهو الوصول للمربع الذهبى، الأمر ليس سهلا، ويحتاج إلى تركيز كبير، لكن منتخبنا قوى ويتمتع بإمكانات كبيرة"، وشدد نجم منتخب مصر "الأهم الآن النظر إلى الدور الرئيسى والتفكير فى كل مباراة خطوة بخطوة".
محمد سند لاعب منتخب مصر
وتابع: "الجيل الحالى لمنتخب مصر قوى جدا ويتمتع بمزيج بين الشباب والخبرة، نحن قادرون على تحمل المسؤولية لمدة عشر سنوات مقبلة".
وأضاف نجم نادى نيم الفرنسي: "نظام الفقاعة أمر إيجابي وجيد ويحسب للجنة المنظمة أنها نجحت في توصيل رسالة للعالم بقدرة مصر بالخروج بالبطولة بشكل أكثر من رائع فى ظروف استثنائية".