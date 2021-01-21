شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند يقاطع السوشيال ميديا أثناء كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد، مقاطعة جميع مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" خلال فترة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا فى مصر حتى 31 يناير الجارى.

وقال محمد سند فى تصريحات تلفزيونية، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، وقد تسبب بعض المشاكل لمنتخب مصر حال تركيز اللاعبين مع تفاعل الجماهير، مؤكداً أن البطولة تقام بدون حضور جماهيرى، موضحًا أن المنتخب المصرى تركيزه كله على إسعاد مشجعيه ببطولة العالم وتحقيق إنجاز تاريخى.



محمد سند

وأشار محمد سند إلى أن مباراة بيلاروسيا غدا الجمعة، مهمة للغاية، وتحتاج لتركيز شديد من لاعبى منتخب مصر، موضحًا أن الفوز على روسيا بنتيجة 28-23 جاء نتيجة التركيز الشديد والهدوء من جميع لاعبى المنتخب.

محمد سند : الجميع يلعب لصالح الفريق

وأوضح محمد سند أن الجميع يلعب لصالح الفريق وهناك تكاتف من الجميع لإنجاح منتخب مصر، مؤكدًا أن خوضه تجربة الاحتراف حاليًا في صفوف نيم الفرنسي أمر رائع ساهم في منحه الثقة.



محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد