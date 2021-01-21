شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج .. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة عموما والنادي الأهلي بشكل خاص، دقات الخامسة عصر اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الفريق الأحمر مع نظيره المقاولون العرب على ستاد الأهلى والسلام بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويسعى المارد الأحمر للعودة للتربع على صدارة الترتيب بعد أن فقدها بسبب تعادله السلبي مع البنك الأهلي في الجولة الماضية، بينما يدخل المقاولون اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي حين تغلب عليه بهدف دون رد، ليرتفع رصيد للنقطة السابعة بالمركز الثاني عشر، ويستعد لهذا اللقاء بكل قوته للإبتعاد عن المناطق الخطرة والدخول إلى الأماكن الدافئة ، ونلقى الضوء على كواليس هذه المباراة بالسطور التالية ..

س:كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والمقاولون العرب ؟

ج: 73 مباراة جمت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979 ، فاز الأهلي في 51 مباراة مقابل 7 للمقاولون وحضر التعادل بينهما في 15 مباراة .

س: ماهو موقف الأهلى والمقاولون العرب في جدول الدوري ؟

ج:يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل، فيمايحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرين ومازال لديه لقاء مؤجل.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب ؟

ج: التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي واليو ديانج وأفشة في الوسط وحسين الشحات وكهربا ومحمد شريف في الهجوم.

س: ماهو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الأهلى ؟

ج: ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من: حسن شاهين في حراسة المرمى،رباعي خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي، خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، محمد حمدى زكي، يوسف الجوهرى، خط الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري.

س: ماذا فعل الأهلى والمقاولون العرب بالموسم الأخير للدوري ؟

ج: تفوق الأهلي على المقاولون العرب ذهاباً وإياباً بالموسم الماضى حيث فاز في الدور الاول (2 – 0) بالجولة الرابعة عشرة هذا الموسم وسجل له حسين الشحات ووليد سليمان وأقيم اللقاء في 19 يناير الماضي ، فيما فاز الاهلى بهدف دون رد سجله عمرو السولية في الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالجولة الحادية والثلاثين للمسابقة والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى في 4 أكتوبر 2020 .

س: من يدير مباراة الأهلى والمقاولون العرب تحكيمياً ؟

ج: أعلنت لجنة الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الاهلى والمقاولون العرب كالتالى محمود ناجي "حكم ساحة" وهاني العراقي "مساعد أول" وأسامة السيد "مساعد ثان" ومحمد عبد الحفيظ" حكم رابع" وجهاد جريشة " حكم فيديو" وحسني سلطان "مساعد حكم فيديو".