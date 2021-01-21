شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس، الموافق 21 يناير 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يصدر بيانا رسميا ضد تخفيف عقوبة الشناوي ويرفض المجاملة، و شفاء أحمد الأحمر من تورم الركبة بعد إصابة مباراة الاتحاد الروسى بالمونديال.

بيراميدز يطلب حكام أجانب لمواجهة الأهلي رسميًا

أرسل مسئولو نادى بيراميدز خطابًا رسميًا للجنة الحكام باتحاد الكرة من أجل الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مواجهة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء 26 يناير الجارى.

شفاء أحمد الأحمر من تورم الركبة بعد إصابة مباراة الاتحاد الروسى بالمونديال

كشف نور أبو زيد المدير الإدارى لمنتخب مصر الأول لكرة اليد على تعافى ركبة النجم أحمد الأحمر من تورم الركبة بعد إصابته أمس فى مباراة الاتحاد الروسى بالدور الرئيسى من المونديال .

الزمالك يصدر بيانا رسميا ضد تخفيف عقوبة الشناوي ويرفض المجاملة

كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن صدور بيان رسمي من إدارة النادي بعد قليل تعليقا علي قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز.

فضيحة الجزيرة .. إعلان عقوبة الحلوى الجنسية بعد العرض على وزارة الرياضة

كشف مصدر مسئول فى نادى الجزيرة أن مجلس إدارة النادى سيقوم اليوم بتحديد عقوبة العضوات المتورطات فى فضيحة التورتة والحلوى الجنسية وفقا لتوصية اللجنة القانونية بالنادي التى مثل أمامها العضوات المتورطات.

إصابة خالد القماش بكورونا بعد أول يوم فى تدريب الإسماعيلى

تأكدت إيجايبة مسحة خالد القماش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى قبل مواجهة غزل المحلة ، وعلم ”الخليج 365” أن القماش كان قد أجرى مسحة منذ يومين وكانت سلبية ليعيش حالة من التناقش ويقرر إعادة المسحة الإيجابية، ويقود خالد القماش الإدارة الفنية للإسماعيلى فى مباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها السبت المقبل باستاد الأخير فى تاسع جولات بطولة الدورى الممتاز.

تحسن الحالة الصحية لمحمد بركات وإجراء مسحة جديدة خلال 48 ساعة

تحسنت الحالة الصحية لمحمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد إصابته بفيروس كورونا بظهور إيجابية المسحة الطبية التى أجراها عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة في الأسبوع الماضي، ويخضع مدير المنتخب الوطني للعزل المنزلي وتنفيذ البروتوكول الطبى وفقا للإجراءات المتبعة.

لاعبو يد الزمالك يتقدمون بشكوى للاتحاد بسبب تأخير المستحقات

تقدم لاعبو فريق كرة اليد بنادى الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد بسبب عدم حصول الفريق على مستحقاته المتأخرة، بسبب أخذ أكثر من وعد بتوفير جزء من المستحقات المتأخرة من اللجنة الثلاثية التى تدير النادى ولكن دون تنفيذها.