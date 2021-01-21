شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة العراقي يزرو مقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اليوم الخميس، عدنان درجال وزير الرياضة العراقي والوفد المرافق له بزيارة إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وعقدا جلسة اجتماع حضرها عضواً اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري محمد الشواربي وأحمد حسام عوض لبحث أوجه التعاون على مستوى الاتحادين المصري والعراقي لكرة القدم، والعبور بهما إلى المرحلة الطبيعية بانتخاب مجلسين لإدارتهما بما يتوافق مع تاريخيهما.

وفي ختام اللقاء حصل الوزير العراقي على درع اتحاد الكرة الذي أشاد بمواقف الكرة المصرية والعلاقات التاريخية التي تربط الجانبين.

وتعقد اليوم الخميس لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى بالاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً ، بمقر الاتحاد بالجزيرة، لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين فى تونس وانسحابه من تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، حيث تستمع اللجنة لأقوال كل من الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد لمعرفة مدى التزام المنتخب بالإجراءات الاحترازية ، بالإضافة إلى استماع أقوال بعض مسئولى الجهازالفنى والإدارى لمنتخب الشباب

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤخرا، إحالة تقرير لجنة التحقيق فى الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001 فى بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بتونس الشهر الماضى إلى المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الآنضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، لدراسة الأمر بشكل موسع واتخإذ ما تراه من قرارات فى هذا الشأن.