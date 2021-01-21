شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينة إبراهيم حسن.. و16 حالة إيجابية فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت نتيجة عينة المسحة التي خضع لها لاعبو الاتحاد السكندري والجهاز الفني ، سلبية إبراهيم حسن مدير الكرة وعدم اصابته بالفيروس، فيما اثبتت النتيجة وجود 16 حالة إيجابية عبارة عن 4 افراد من الجهاز الفني والإداري ، و12 لاعبا.

وكشف مصدر داخل الفريق عن إصابة كل من حسام عاشور ورزاق سيسيه ومحمود رزق وروماريو واحمد راشد واحمد نبيل مانجة فيما سيتم الإعلان عن الـ 6 لاعبين الباقيين بعد قليل ، بالإضافة الي كل من عماد المندوه وحسن مصطفي والمدلك ومحمد الأجنبي عامل غرفة الملابس من الجهاز الفني.

وذكر مصدر بنادي الاتحاد السكندري أن نتيجة مسحات لاعبي زعيم الثغر الأخيرة أثبتت إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإصابات الكثيرة قد تكون سببا في تأجيل مباراتهم ضد المقاصة ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المقاصة في تمام الخامسة مساءً من يوم السبت المقبل، وكانت مباراة الاتحاد وإنبي في الجولة الثامنة قد تأجلت إلى الأول من مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق السكندري.

ولم يعلن نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي عن حجم الإصابات التي ضربت صفوفه.

وخسر الاتحاد السكندري في آخر مباراة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة السابعة وخسرها الفريق بثنائية دون مقابل.