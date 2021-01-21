شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمادة صدقى بفيروس كورونا والإنتاج الحربى يقرر إعادة المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها فريق الانتاج الحربى إصابة حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للفريق بالفيروس اللعين فيما جاءت مسحة كل اللاعبين سلبية ، ليقرر حمادة صدقى إعادة المسحة مرة أخرى لاسيما أنه كان مصاباً بكورونا قبل 20 يوماً وقد تكون هذه مجرد أجسام مضادة ويرغب المدير الفنى فى سرعة حسم موقفه من الادارة الفنية لفريقه فى مواجهة طلائع الجيش المقرر المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وعقد حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بفتح صفحة جديدة مع بطولة الدوري لتدشين خطة انتشال الفريق من مراكز القاع بجدول المسابقة عن طريق التركيز فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة طلائع الجيش، مشدداً على أن الالتزام والتألق فى التدريبات سيكون سلاح أى لاعب لحجز مكان أساسى بتشكيلة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع حمادة صدقى نجم الاهلى الاسبق على عقود تدريب الإنتاج الحربى لمدة موسماً ونصف الموسم فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق خلفاً لمختار مختار الذى رحل عن منصبه، ويضم جهاز حمادة صدقى كل من محمد جودة مدرب عام وكريم حلمى مخطط احمال فيما سيتم تعيين مدرب حراس مرمى فى وقت لاحق.

ويحتل الانتاج الحربى حالياً المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط حيث لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 2 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

أسدل الستار على رحلة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الادارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، وإجمالا خاض مختار مختار مع الانتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الانتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.