شكرا لقرائتكم خبر عن داوودا والجزيري يقودان هجوم المقاولون أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريق الذي سيواجه الأهلي اليوم الخميس في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتشكيل المقاولون مكون من:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي

الوسط: وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي

الهجوم: أحمد داوودا سيف الدين الجزيري

البدلاء: محمود أبو السعود، خالد الحسيني، فادي نجاح، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن خالد "جبنة" أحمد شكري، لويس ادوارد، هيثم الجويني

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المقاولون العرب اليوم الخميس في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات.

الهجوم: والتر بواليا ومحمود كهربا.

البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وعمرو السولية وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير، واستبعاد بدر بانون .

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرين ومازال لديه لقاء مؤجل.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق الأهلى بنظيره المقاولون العرب على استاد الأهلى والسلام بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى المارد الأحمر للعودة للتربع على صدارة الترتيب بعد أن فقدها بسبب تعادله السلبي مع البنك الأهلي في الجولة الماضية، بينما يدخل المقاولون اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي حين تغلب عليه بهدف دون رد.