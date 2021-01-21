شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا وكهربا يقودان هجوم الأهلي أمام المقاولون.. واستبعاد بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المقاولون العرب اليوم الخميس في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز، والذى شهد استبعاد المدافع المغربي بدر بانون فى أطار سياسية التدوير التى يتبعها المدرب الجنوب أفريقي للحفاظ على اللاعبين.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات.

الهجوم: والتر بواليا ومحمود كهربا.

البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وعمرو السولية وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير، واستبعاد بدر بانون .

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرين ومازال لديه لقاء مؤجل.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق الأهلى بنظيره المقاولون العرب على استاد الأهلى والسلام بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى المارد الأحمر للعودة للتربع على صدارة الترتيب بعد أن فقدها بسبب تعادله السلبي مع البنك الأهلي في الجولة الماضية، بينما يدخل المقاولون اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي حين تغلب عليه بهدف دون رد.