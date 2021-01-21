شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مباراة أسوان والزمالك فى استاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة أسوان والزمالك، المقرر لها الخامسة من مساء يوم السبت المقبل ، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد بتروسبورت بشكل رسمي ، بدلاً من إقامتها باستاد أسوان .

أعلن الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي أسوان، عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق، والتى خضعوا لها أمس الأربعاء، طبقاً للبرتوكولات الرسمية لاتحاد الكرة، بخضوع الفرق للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أي مباراة بـ 72 ساعة، وذلك في إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة نادي الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان أسوان قد تعادل ودياً أمام مصر المقاصة، في اللقاء الذى جمع الفريقين الثلاثاء الماضي على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي خاضه أبناء الجنوب استعداداً للزمالك.

وأكد علاء عبد العال، أن التعادل مع المحلة بداية جيدة، مضيفاً أن الجهاز الفني أمام مسئولية كبيرة وعمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة، وأشار عبد العال إلى أنه عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة.