بسبب كأس العالم للأندية..الكاف يؤجل مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الأهلي المصري مع نظيره المريخ السوداني في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى 16 فبراير.

وذكر “كاف” عبر موقعة الرسمي اليوم الخميس :”نظرًا لمشاركة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الفترة ما بين فبراير إلى 10 من ذات الشهر في قطر، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراته الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال أمام المريخ السوداني“.

وأضاف :”كان من المقرر إقامة هذه المباراة مبدئيًا في 12 أو 13 فبراير المقبل”.

وأكد الاتحاد الأفريقي :” ستقام المباراة يوم 16 فبراير المقبل، في الوقت والمكان اللذين سيتم تأكيدهما في الوقت المناسب”.