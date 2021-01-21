الدوري السعودي | الصحف الرومانية تتحدث عن نجاة لوشيسكو من صفعة الهلال!

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أكدت صحيفة “prosport” الرومانية أن مدرب الهلال السعودي، رازفان لوشيسكو، انفجر فرحًا بعد تسجيل هدفين رائعين، وإحراز انتصار عقب 4 تعادلات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت الصحيفة “أنهى الهلال سلسلة من أربعة تعادلات متتالية، جعلت لوشيسكو على شفا أزمة حقيقية. حتى أن المدرب الروماني انفجر بعد المباراة الأخيرة، مع الأهلي، عندما وجه اللوم للحكم بنبرة عدوانية على الطريقة التي قاد بها المباراة”.
وأضافت “فاز الهلال على التعاون بثنائية جوميز وفييتو. كلا الهدفين كانا بضربة مقصية، وصل الفريق إلى 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب والأهلي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الهلال كان يعيش أزمة كبيرة قبل مباراة التعاون، ومخاوف من إمكانية إقالته بسبب التعادل في آخر 4 مباريات ببطولة الدوري السعودي.
وظهر على لوشيسكو الانفعال الشديد خلال مباراة الهلال والاهلي الماضية، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، وتوجه المدرب الروماني للحكم عقب اللقاء وقال له “كن صادقًا الآن! لقد حكمت في اتجاه واحد!”.
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