السوق السعودي | طلب عاجل من جالطة سراي يعمق الأزمة المالية في النصر

أكدت المواقع التركية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ألزم نادي النصر بسداد مبلغ 1.4 مليون يورو لنادي جلطة سراي، الذي تقدم بشكوى للحصول على باقي قيمة صفقة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

وأوضحت أنه تم التأكد من عدم وفاء النصر مع غلطة سراي بألتزاماته المالية في انتقال اللاعب مايكون بيريرا، وتقرر سداد النصر لمبلغ 1.1 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو.

وأشارت إلى أن غلطة سراي باع مايكون إلى النصر في بداية الموسم الحالي، وحاول أكثر من مرة الحصول على باقي مستحقاته بشكل ودي، لكن لم تتم الاستجابة، ليقرر النادي التركي التقدم بشكوى للفيفا

وكان مايكون صاحب الـ32 عامًا قد حضر إلى النصر من غلطة سراي في فبراير 2019، على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، وحقق بالقميص الأصفر لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر، وتم شراءه نهائيا الصيف الماضي.