الدوري السعودي | الإعلام الأرجنتيني مُنبهر بأداء بيتي مارتينيز مع النصر

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ألقت الصحف والمواقع الأرجنتينية المختلفة الضوء على محترف النصر السعودي، جونزالو مارتينيز، بعد نجاحه في تسجيل هدف التعادل لفريقه، خلال مباراة الأمس أمام الوحدة، ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يغادر الملعب بعد ذلك بداعي الإصابة.
وقالت شبكة “tycsports” الأرجنتينية: “هدف وإصابة لبيتي مارتينيز في السعودية.. محترف النصر يسجل في فوز فريقه 3 ـ 1 على الوحدة، ثم يخرج مصابًا بعد 27 دقيقة. فوز أكثر من مهم للنصر جعلهم في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي“.
فيما ذكرت شبكة “espn” الرياضية في نسختها الأرجنتينية “إصابة غريبة وكثير من الألم لبيتي مارتينيز في السعودية، حيث تلقى لاعب الوسط كرة طويلة ولم يتمكن من مواصلة مسيرته نحو المرمى. الإصابة جاءت بعد دقائق من تسجيله هدف لفريقه النصر”.
وكتبت صحيفة “lapaginamillonaria” الأرجنتينية “سجل جونزالو مارتينيز هدفه الثاني لفريق النصر، وكان ذلك في مباراة الوحدة. بعد دقائق شعر بعدم الراحة وبعد 27 دقيقة من الشوط الأول طلب التغيير ودخل في مكانه خالد الغنام. بالفعل حقق النصر الفوز وسجل هدفين آخرين عن طريق بيتروس”.
وأشارت إلى أن النصر يتواجد في المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويتأخر بتسع نقاط عن المتصدر الهلال، لافتة إلى أن مارتينيز أثناء تواجده في النصر، خاض 14 مباراة حتى الآن، وسجل هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.
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