السوق السعودي | صحيفة بيروفية تتوقع رحيل كاريلو عن الهلال لهذه الأسباب

أعدت صحيفة “elfutbolero” البيروفية تقريرًا عن محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، حيث أكدت أنه كان يمر بلحظات رائعة في فريقه، ووصل إلى أفضل مستوياته، لكنه تراجع كثيرًا في الأسابيع الأخيرة دون سبب واضح، وقد يغادر فريقه بحثًا عن فرصة أخرى.

وأوضحت الصحيفة “كانت “الوقاحة” الأخيرة التي عاشها أندريه كاريلو مع الهلال هي أن مدربه، بالإضافة إلى تركه على مقاعد البدلاء، قرر وضعه في الوقت الإضافي للمباراة أمام التعاون. لم يدخل إلا عند الدقيقة 91 حتى يتمكن من لمس كرة واحدة فقط”.

وأضافت “لا أحد يفهم هذا التغيير المفاجئ في استمرارية أندريه كاريلو، خاصة بعد كل ما فعله العام الماضي. الآن لم يعد المدرب البيروفي قطعة أساسية”.

وأشارت إلى أن كاريلو قد يبدأ في البحث عن وجهات جديدة خارج الهلال؛ لأنه في الوقت الحالي فقد مكانته في الفريق، لافتة إلى أن اللاعب يقول دائمًا، أن أهم شيء بالنسبة له هو أن يكون لديه انتظام في الفريق الذي يلعب بصفوفه.

وأنهى المصدر البيروفي تقريره “الحقيقة هي أنه إذا أراد كاريلو العودة إلى أوروبا، فسيتعين عليه أن يودع الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع الهلال ويقبل اتفاقية جديدة. لذلك الوقت فقط سيحدد ما إذا كان كاريلو سيبقى أو سيغادر”.

وكان كاريلو قد غاب عن التشكيلة الأساسية في مواجهة الهلال مع التعاون بالأمس، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل إلى 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب.