سوق الانتقالات | كريستال بالاس يضخ دماء جديدة في صفوفه باستعارة ماتيتا

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الخميس استعارة المهاجم الفرنسي جين فيليب ماتيتا من صفوف ماينز الألماني.

وسجل ماتيتا 23/ عامًا/ عشرة أهداف حتى الآن في الموسم الحالي من بينها سبعة أهداف بالبوندسليجا.

وقال ماتيتا بعد توقيع العقد بسوق الانتقالات الشتوية الذي يتضمن بندًا يسمح لكريستال بالاس بضم اللاعب بشكل نهائي “اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كان حلمي عندما كنت طفلًا”.

وأضاف “تحدثت مع روي هودجسون (مدرب كريستال بالاس) عبر الهاتف ، إنه يتحدث الفرنسية بشكل جيد ، هذا المدرب جيد”.

وسمح ماينز لماتيتا بالرحيل رغم أنه أفضل هداف لديه في الموسم الصعب على الفريق حيث يحتل المركز الثاني من القاع بجدول ترتيب البوندسليجا.

وقال مارتين شميت مدير الكرة في ماينز “كان حلم جين فيليب منذ فترة طويلة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قررنا اتخاذ هذه الخطوة بعد موازنة كل الجوانب ونتمنى له كل التوفيق خلال رحلته في إنجلترا”.