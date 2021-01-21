شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طائرة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لهليوبوليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “رجال” تدريباته الجماعية اليوم على صالة النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة فريق هليوبوليس المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الدور التمهيدي من المجموعة الثانية للدور الثاني.

ويحتل الفريق صدارة المجموعة التي تضم فرق بني سويف والزهور وسبورتنج وإسكندرية للبترول وهليوبوليس.

ويسعى الفرق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والفوز على هليوبوليس للحفاظ على الصدارة، بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الماضية بثلاثة أشواط دون رد.

وتسيطر حالة من الهدوء داخل الفريق بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي اللواء عماد عبدالعزيز مع اللاعبين وتقديم التحية لهم بعد النتائج الإيجابية في الفترة الماضية وتقديم عروض قوية تليق باسم وتاريخ الزمالك.

ووعد رئيس الزمالك اللاعبين خلال الجلسة بتذليل كل العقبات في الفترة المقبلة لزيادة حالة الاستقرار داخل الفريق والحفاظ على النتائج الإيجابية.

والجدير بالذكر أن فريق السلة الطائرة “رجال” يقوده الكابتن محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا.