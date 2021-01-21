شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن اسم صاحب قرار رحيل مصطفى فتحي وكريم بامبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جايمي باتشكيو، المدير الفني، مسؤولية رحيل الثنائي مصطفي فتحي وكريم بامبو، موضحًا أن إدارة النادي تمنح البرتغالي جايمي باتشيكو كافة الصلاحيات الفنية في كل الأمور المتعلقة بالفريق.

وقال «قاسم»، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن النادي وافق على إعارة الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو لصفوف سموحة والبنك الأهلي لمدة 6 أشهر بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق.

وأضاف المشرف العام على الكرة أن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين الموجودين حاليًا بالقائمة وسيعتمد عليهم في المباريات المقبلة لمواصلة النتائج الطيبة والاستمرار على صدارة جدول الدوري.