شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الزمالك على تخفيف عقوبة «الشناوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب والاستياء داخل نادي الزمالك وتحديدا على مستوى اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير أمور النادي برئاسة عماد عبدالعزيز بسبب قرار اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بتخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والاكتفاء بإيقافه مباراة واحدة بدلا من 4 مباريات .

وفتحت إدارة الزمالك النار على اتحاد الكرة من خلال المتحدث الرسمي للقلعة البيضاء الذي أكد أن نادي الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام خرق اللوائح والقوانين ومجاملة الأهلي بهذا الشكل مؤكدا أن قرار تخفيض عقوبة حارس الأهلي مجاملة للنادي الأهلي حتي يتسني للحارس حراسة مرماه أمام بيراميدز في الجولة بعد المقبلة .

وأعلن مسؤولو الزمالك تحفظهم على القرارات وطالبوا اللجنة الثلاثية في الجبلاية بعدم الكيل بمكيالين وتحقيق مبدأ التكافؤ والعدل بين جميع الأندية، خصوصًا وأن الزمالك سبق وتعرض لعقوبة مماثلة مع لاعبه فرجاني ساسي ولم يتم تخفيف العقوبة مثلما حدث مع الأهلي.