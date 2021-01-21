شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن قائمتة استعدادًا لسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

‎أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

‎ويحل بيراميدز نظيره سموحة في لقاء الجولة التاسعة للدوري الممتاز، على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر الجمعة.

‎وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

‎حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان

‎خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- على جبر- طارق طه- أحمد فتحي- أحمد سامي

‎خط الوسط: عمر جابر- أحمد توفيق- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- نبيل دونجا- عبدالله السعيد- محمود حمادة -محمود صابر- إبراهيم عادل

‎خط الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس