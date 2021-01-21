شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن قائمتة استعدادًا لسموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سموحة في الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز نظيره سموحة في لقاء الجولة التاسعة للدوري الممتاز، على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر الجمعة.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- على جبر- طارق طه- أحمد فتحي- أحمد سامي
خط الوسط: عمر جابر- أحمد توفيق- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- نبيل دونجا- عبدالله السعيد- محمود حمادة -محمود صابر- إبراهيم عادل
خط الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس
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