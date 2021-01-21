انتهاء التحقيقات في فضيحة "الحلوى الجنسية" بنادي الجزيزة ومجلس الإدارة يدرس القرار النهائي

الشارقة - اميمة ياسر -



انتهت اللجنة القانونية بنادى الجزيرة من كتابة التقرير الخاص بالتحقيق مع عضوات النادي المتورطات فى فضيحة الحلوى الجنسية واللاتى خضعن للتحقيق أمس بحضور ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة.

ويتضمن التقرير توصيات عما تراه اللجنة بضرورة اتخاذه من قرارات من مجلس الإدارة وفقا لنتيجة التحقيق معهن، ومن المقرر ان تقوم اللجنة القانونية برفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب فى الازمة خاصة وانها تحولت إلى قضية رأى عام.

كان مجلس إدارة نادى الجزيرة قرر تحويل بعض العضوات الى التحقيق، بعد تورطهن في فضيحة الصور التي تم تداولها للاحتفال بعيد ميلاد بطريقة مسيئة وبحلوى على اشكال جنسية

وجاء قرار إدارة نادي الجزيرة بإيقاف العضوات لحين الانتهاء من التحقيقات التي قامت إدارة النادي بالبدء فيها عقب انتشار الواقعة ، وذلك لمخالفتهم نظم ولوائح النادي.