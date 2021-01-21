شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. وادى دجلة يعلن إقالة اليونانى بابا فاسيلو بعد ثلاثية المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى وادى دجلة عبر حسابه الرسمى على تويتر رحيل مدربه اليونانى بابا فاسيلو ، حيث كتبت الصفحة الرسمية : "رسميا.. قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وخسر وادى دجلة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثامنة للدوري ليقبع فى المركز السادس عشر برصيد ست نقاط.

سجل أهداف المصري كل من أوستن أموتو، وكاسينجو كازادي، وأحمد رفعت فيما سجل هدف دجلة إيزاهاكو ياكوبو.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المصري والانتصار الـ10 في 17 مواجهة جمعت الفريقين بالدوري، كما أنهما تعادلا 5 مرات وخسر المصري مرتين.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث للمصري هذا الموسم كما أن الفريق تعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة في الجولة الماضية من الزمالك.