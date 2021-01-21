شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تصريحات المتحدث الرسمى للزمالك تعليقا على عقوبات الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجرت تصريحات عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حالة من الجدل، بعدما أكد عن وجود اتجاه داخل نادي الزمالك لاصدار بيان رسمي تعليقا علي قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز.

وقال عصام سالم في تصريحات لبرنامج بي أون تايم على قناة أون تايم سبورت، إن إدارة الزمالك لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من اتحاد الكرة ومجاملة الأندية الأخرى، مؤكدا أن هناك 18 ناديا يمثلون الدورى ولابد من التعامل بعدل وشفافية وتطبيق اللوائح كاملة على كل الأندية.

كما أكد عصام سالم، أن إدارة الزمالك قررت إغلاق ملف الصفقات الشتوية وعدم التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية نظرا لاقتناع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بالقائمة الموجودة وعدم وجود نية لضم عناصر أخرى خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن إدارة النادي تمنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كافة الصلاحيات الفنية في كل الأمور المتعلقة بالفريق.

وقال قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن النادي وافق على إعارة الثنائي مصطفى فتحي، وكريم بامبو لصفوف سموحة، والبنك الأهلي لمدة 6 أشهر بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق.

وأضاف المشرف العام على الكرة أن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين الموجودين حاليا بالقائمة وسيعتمد عليهم في المباريات المقبلة لمواصلة النتائج الطيبة و الاستمرار على صدارة جدول الدوري.

وكان نادى البنك الأهلى، قد اعلن امس عن استعارة كريم بامبو لاعب الزمالك لمدة 6 اشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالة، على أن تنتهى مدة الإستعارة بنهاية الموسم الجارى، وتقدم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي والمتحدث الرسمي بالشكر لمسؤولي نادي الزمالك وذلك للاحترافية الكبيرة التي انتهت عليها عملية التفاوض في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين .

وتحدث اللواء أشرف عن الصفقة انها إضافة قوية لفريق البنك الأهلي خلال المواجهات المقبلة، وكان كريم بامبو قد تلقي عدة عروض محلية مؤخرا للانتقال اليها علي سبيل الإعارة، الا انه انهي اتفاقه مع مسئولي البنك الأهلي ، وتم الاتفاق بين الناديين علي انضمام اللاعب خلال ساعات الي تدريبات فريقه الجديد.