شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل القاهرة الأسبوع المقبل لحضور نهائى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الألماني توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية القاهرة منتصف الأسبوع المقبل لحضور نهائيات كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخبا عالميا.

حضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاء بعد دعوة خاصة من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والذى يرتبط بعلاقة وطيدة مع توماس بخ، من أجل مشاهدة الجهود المصرية التي ساهمت في تنظيم البطولة بمستوى أبهر جميع الوفود المشاركة ووسائل الإعلام العالمية.

من المنتظر أن يعقد توماس بخ اجتماعات مصغرة مع كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وبعض القيادات التنفيذية.

كما يتفقد توماس بخ خلال زيارته للقاهرة بعض المنشآت الرياضية على رأسها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر.

الجدير بالذكر أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الخميس، إن الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة ستقام في طوكيو في موعدها المقرر الصيف القادم، وأكد باخ أنه "لا توجد خطة بديلة" للدورة الصيفية المؤجلة من العام الماضي.